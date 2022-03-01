Belediyede hizmet içi eğitim - Son Dakika

Kütahya'da, belediye personelinin kanun ve mevzuat hükümlerine uygun hizmet verebilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler devam ediyor.

Kütahya Belediye personeline yönelik verilen kurum arşiv işlemleri eğitimi, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda verildi. Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Arı tarafından verilen eğitime, tüm müdürlüklerde arşiv işlemleriyle görevli yada sorumlu olan personeller katıldı.

Personelin gelişimi yönündeki bu tür eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA