Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği

Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.
Her bayramda olduğu gibi kolları sıvayan Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, şehir merkezindeki tüm mahalle mezarlıklarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Yoğun yağışlar sonrası uzayan otlarla sarmalanan mezarlıklar, ekiplerce yapılan hummalı çalışmalar neticesinde baştan aşağı güzel bir görünüme kavuşuyor. - ARDAHAN
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