Her bayramda olduğu gibi kolları sıvayan Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, şehir merkezindeki tüm mahalle mezarlıklarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Yoğun yağışlar sonrası uzayan otlarla sarmalanan mezarlıklar, ekiplerce yapılan hummalı çalışmalar neticesinde baştan aşağı güzel bir görünüme kavuşuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.