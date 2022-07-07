Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği - Son Dakika
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Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği

07.07.2022 11:20
Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği

Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.

Ardahan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mahalle mezarlıklarında temizlik çalışması başlattı.

Her bayramda olduğu gibi kolları sıvayan Park ve Bahçelerden sorumlu ekipler, şehir merkezindeki tüm mahalle mezarlıklarını vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor. Yoğun yağışlar sonrası uzayan otlarla sarmalanan mezarlıklar, ekiplerce yapılan hummalı çalışmalar neticesinde baştan aşağı güzel bir görünüme kavuşuyor. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyeden bayram öncesi mezarlık temizliği - Son Dakika

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