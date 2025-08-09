Belediyeden engellilere araç şarj hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına iki yeni akülü araç şarj istasyonu kurarak, engelli bireylerin kent yaşamına eşit ve bağımsız erişimini desteklemeye devam ediyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Erişilebilir Amed" mottosuyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce Sümerpark Engelli Destek Merkezi, Dağkapı Meydanı, Sanat Sokağı, Parkorman Birlikte Yaşam Merkezi, Kayapınar Mola Evi ve Şehitlik Mola Evi'nde hizmete sunduğu şarj istasyonlarına iki yeni nokta daha ekledi. Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi önünde ücretsiz ve hızlı şarj istasyonları kuruldu. Böylece akülü araç kullanıcıları, kentte vakit geçirirken priz arama ya da şarj cihazı taşıma zorunluluğu olmadan, araçlarını güvenle şarj edebilecek.

Engelliler Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin bağımsız hareket etme hakkını güçlendirmek amacıyla, ihtiyaç duyulan yeni noktalarda istasyon kurulumlarına planlama doğrultusunda devam edeceğini duyurdu. - DİYARBAKIR