Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Toplantımızda alınan kararların memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Misafirperverliğinden dolayı Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat'a ve toplantıya katılım sağlayan tüm başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Halil Fırat, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Belediyeler birliği toplantısı Samsat'ta yapıldı - Son Dakika

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