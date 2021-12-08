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Belediyenin "İkamet Kart" kampanyasına destek - Son Dakika

Belediyenin "İkamet Kart" kampanyasına destek

08.12.2021 15:54
Belediyenin "İkamet Kart" kampanyasına destek

Kütahya Belediyesi, Kütahya Ticaret Borsası ile "İkamet Kart" protokolü imzalandı.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Ticaret Borsası ile "İkamet Kart" protokolü imzalandı.

2019 yılında hayata geçen "İkamet Kart" projesine destekler devam ediyor. Ticaret Borası ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2019 yılında üniversite öğrencilerinin ikametlerini Kütahya'ya taşımaları halinde yapılacak katkılarla ilgili bir kampanya başlattıklarını hatırlattı.

İki üniversitede 50 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü dile getiren Başkan Işık, "Bu öğrencilerimizin 15 bine yakını ilçelerimizde, 35 civarında da merkezdedir" dedi.

Kampanyanın aradan geçen pandemi sürecinin de dikkate alındığında kampanyanın tekrarlanmasında fayda olacağını ifade eden Başkan Işık, "Daha önce Esnaf Odaları Birliğimiz ve Ticaret ve Sanayi Odamız ile protokolümüzü imzaladık. Bugünde Ticaret Borsamız ile bu protokolü imzalayacağız. Protokolümüzün esası şudur; ikametgahlarını Kütahya'ya alan öğrencilerimizin odalarımıza ve borsamıza kayıtlı olan esnaflardan yaptıkları alışverişlerde bu protokol kapsamında meslek gruplarının gönüllülük esasına dayanmak kaydı ile yüzde 5 ile 20 indirim taahhüdünde bulunuyor Ticaret Borsası üyelerimiz. Bu protokol ile öğrencilerimiz borsamızın üye iş yerlerinden de indirimli bir şekilde yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

"Kampanyamıza destek veren tüm odalarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum"

Öğrencilere yönelik yapılacak indirimler hakkında bilgiler veren Başkan Işık, "Tüm otobüs hatlarımızda yüzde 15 oranında indirim, Kütahya Belediyesinde yüzde 25 oranında su faturasında indirim, üniversiteye öğrenci taşıyan 16 nolu hatta yüzde 5 indirim, kampus içerisinde ring yapan otobüslerimizde aylık 30 TL abonman karşılığında sınırsız iniş biniş hakkı, Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası üyesi esnaflarımızda esnaf gruplarımızın bildirdiği oranda indirim olacak şekilde bir paket hazırladık. Aralık ayının 15'ine kadar öğrencilerimizin internet üzerinden yada Kütahya Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek ikametgah adreslerini buraya taşımaları halinde 1 Ocak 2022 tarihinden başlamak üzere bu taahhütlerimizin tamamı uygulamaya geçecek. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kampanyamıza destek veren tüm odalarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Belediyesi'ne başvuru yapan öğrencilerin kayıtlarının güncellenmesi ve indirim oranlarının kendi kimlik kartlarına yüklenmesi işlemlerini ücretsiz olarak yapacaktır. Üniversite kimlik kartını bir tarafı kimlik kartı diğer tarafı ise ikamet kart olacak şekilde kartlar birleştirildi.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Belediye Başkanı Alim Işık'a proje için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Belediyenin İkamet Kart kampanyasına destek
Belediyenin İkamet Kart kampanyasına destek
Belediyenin İkamet Kart kampanyasına destek
Belediyenin İkamet Kart kampanyasına destek

Kütahya Belediyesi, Ticaret, Kütahya, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyenin 'İkamet Kart' kampanyasına destek - Son Dakika


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