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Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek - Son Dakika

Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek

10.11.2021 15:48
Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özortaç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alim Işık, 'İkamet kart' projesine destek istemek amacıyla KUTSO Başkanı ve yönetimiyle bir arada olduklarını belirtti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özortaç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alim Işık, 'İkamet kart' projesine destek istemek amacıyla KUTSO Başkanı ve yönetimiyle bir arada olduklarını belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve geldiği günlerde başlattığı ve halen devam eden İkamet Kart Projesiyle ilgili olarak Kütahya Belediyesi ve KUTSO arasında protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Işık, ikamet kart projesi kapsamında eğitim ve öğretimlerini Kütahya'daki üniversitelerde sürdüren öğrencilerin, ikametgahlarını birinci adres olarak Kütahya'yı göstermeleri konusunda KUTSO'nun desteğini istediklerini söyledi.

Başkan Işık yapılan görüşmeler sonunda KUTSO üyesi işyerlerinin, meslek gruplarına göre yüzde 5 ile yüzde 20 arasında, ikamet kart sahibi öğrencilere indirim uygulanacağını belirtti. Başkan Işık, "Yaptığımız protokol ve uygulanacak olan indirimlerin şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. KUTSO meslek gruplarına bize verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Tamamen gönüllülük esasına dayalı"

Başkan Işık, esnaf odası üyeleri ile KUTSO üyesi iş yerlerinin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak katılacakları kampanya için, iş yerlerine bir çıkartma dağıtılacağını belirtti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Esnaflarımız çıkartmaların üzerine odaların taahhüt ettikleri indirim oranını yazarak dükkanına asacak. Bu çıkartmaların olduğu iş yerine gelen ikamet kart sahibi öğrencilerimiz öngörülen indirim tutarından yararlanabilecekler" diye konuştu.

KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a bu projeyi başlattığı için teşekkür etti. Proje ile birlikte öğrencilerin ikametlerini Kütahya'ya aldırmalarının büyük ölçüde gerçekleştiğini ifade eden Özotraç, devamının Kütahya adına önemli olduğunu belirtti. Başkan Özotraç, "Öğrencilerin, Kütahya'ya karşı olan aidiyet duygusunun genişleyeceğine inanıyoruz. Bu gayreti gösterdiği için belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. KUTSO olarak bu projeye bizde destek veriyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek
Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Ticaret, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyenin 'İkamet kart' projesine destek - Son Dakika


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