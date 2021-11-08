Belediyenin mahallelerde kurduğu kurslarla okur yazarlık oranı arttı - Son Dakika

- Belediyenin mahallelerde kurduğu kurslarla okur yazarlık oranı arttı

Kursiyerler okuma yazma öğrenerek sosyal hayata katılıyor

KARABÜK - Karabük Belediyesi tarafından mahallelere kurulan Sosyal Yaşam Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen okuma yazma kursları ile kentte okur yazarlık oranı arttı.

Karabük Belediyesi tarafından kurulan 75. Yıl, Ergenekon, Üniversite ve Çerçiler mahallelerindeki sosyal yaşam merkezlerinde açılan kurslara, okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyerler, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma ve yazma öğreniyor.

Öğretmenleri eşliğinde okuma yazma öğrenen kursiyerleri ziyaret eden Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada, sosyal yaşam merkezlerinde birçok branşın açıldığını ancak Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma yazma kurslarına çok önem verdiğini söyledi.

Belediye Başkanının "Bir kişinin dahi okuma ve yazma öğrenmesine vesile olsak bu binanın maliyetini çıkarmış oluruz." dediğini hatırlatan Berker, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bir kursiyer dahi başvursa hemen öğretmen tahsis edip kurs açıyor. Öğrenmenin yaşı yok. Okuma ve yazma öğrenmek isteyen tüm hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Kursiyerlerimiz son derece ilgili ve başarılı. Kendilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.