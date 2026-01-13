Belen'de su kapasitesi ve iletim güvenliği güçlendirildi - Son Dakika
Belen'de su kapasitesi ve iletim güvenliği güçlendirildi

Belen\'de su kapasitesi ve iletim güvenliği güçlendirildi
13.01.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU, Belen ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeni teknolojilerle su iletimi güvenli hale getiriliyor ve kapasite artırılmaya çalışılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Belen ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Su iletimini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Bakras Terfi Merkezlerinde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış yatay milli motorlar yükseltilerek yenileriyle değiştirildi. İşletme sürekliliğini destekleyen bakım, ayarlama ve revizyon işlemleri tamamlandı.

Sık sık arızaya neden olan pompa kontrol vanaları sistemden çıkarılarak yerlerine Y tipi yaylı çekvalfler monte edildi. Bu sayede ters akış, mekanik zorlanma ve su darbesi riski ortadan kaldırılarak iletim hatları ve ekipmanlar yüksek basınçlara karşı güvence altına alındı. Yapılan revizyonlarla birlikte tesisin toplam işletme debisi saniyede 100 litreden 180 litreye yükseltildi.

Ayrıca Belen ilçesinin tamamını kapsayacak şekilde SCADA sistemi kurularak Bakras Terfi Merkezleri dahil tüm terfi ve ana sistemler anlık olarak izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirildi.

Su kapasitesini daha da artırmak amacıyla 5 adet yeni kuyu açılırken, 2 kuyunun bağlantıları tamamlanarak sisteme dahil edildi. Yaz aylarında artan su tüketimi göz önünde bulundurularak 3 kuyunun bağlantı çalışmaları ise devam ediyor. Devreye alınacak bu kuyularla birlikte mevcut kapasiteye saniyede 73 litre ilave su kazandırılması hedefleniyor.

HATSU yetkilileri, ilçede hem su temin kapasitesini artıran hem de sistemin işletme güvenliğini güçlendiren önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ileterek kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ettiler. - HATAY

Kaynak: İHA

