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Belindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolda yürüyen bir şahıs, belindeki silahın bir anda ateş alması sonucunda yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A., belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde kalçasından hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'yı ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.