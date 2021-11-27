Üye Girişi
Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak - Son Dakika

Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak

27.11.2021 00:57
Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak

Kütahya'da bilim adamlarının şehrin sembollerinden Çinili Camii'nin 'güçlendirilmesi' yönündeki raporunun ardından başlatılan proje çalışmaları tamamlandı.

Kütahya'da bilim adamlarının şehrin sembollerinden Çinili Camii'nin 'güçlendirilmesi' yönündeki raporunun ardından başlatılan proje çalışmaları tamamlandı. Caminin 2023 yılının Mart ayında tekrar ibadete açılması öngörülüyor.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun 1972'de yaptırdığı Çinili Cami'de yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Ali Çelik, Çinili Cami'nin mevcut halinin korunarak Kütahya'ya yeniden kazandırılmasının bilimsel raporlarla ispatlanmasıyla birlikte hazırlanan projelerde uygulama aşamasına gelindiğini, 2023 yılının Mart ayında yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

ODTÜ'lü bilim insanların yer aldığı ikinci bir bilim kurulunun kurulmasıyla Çinili Cami için yeni bir süreç başladığını aktaran Vali Çelik, "İlk bilim kurulu zemindeki kayma ve oturmalardan dolayı, taşıyıcılarda oynamalardan yani kadınlar bölümünün yapımında temel akslarında yapılan oynamaların binanın statiğinde sıkıntılar meydana getirdiği ve bu haliyle korunmanın mümkün olmadığı raporları bizi tereddütte düşürmüştü. Sonrasında ODTÜ'lü uzmanlardan oluşan ikinci bir bilim kurulu oluşturuldu ve çalışma yaptı. Camimizin yıkılmadan yapılacağı bilimsel raporlarla ispatlanarak, yıkım engellendi. Şehrin tüm dinamikleriyle enerjimizi camimiz için harcayacak, 2023 yılının Mart ayında inşallah hizmete sunacağız" dedi.

Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dr. Mahmud Sami Güven; cami güçlendirme ve restorasyon projeleri, cami minaresi güçlendirme, taşıma ve restorasyon projeleri, çevre istinat duvarı, zemin ve çevre tanzim projeleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile ilgililer katıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Mart, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi 00:58 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi 22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi 15:29 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!

Son Dakika Haberleri
00:57 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi
00:57 Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:46 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Misafir olarak gidilen evden 1 ölü, 1 ağır yaralı çıktı
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi? Bütçe görüşmelerinde Kavala gerginliği: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?         
01:03
Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor         
00:57
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 01:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement