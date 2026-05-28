Bender Abbas'ta Patlama Sesleri

İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kesin nedeni henüz bilinmeyen 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01: 30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulandı. Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, İran'da yeni saldırılar düzenlemişti

İran basını, geçtiğimiz salı günü Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerinde ardı ardına patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, İran'a füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan "savunma amaçlı" saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Washington yönetiminin adımına sert tepki göstererek, "ABD son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır" açıklamasında bulunmuştu. İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi de savaşın yeniden başlaması halinde 'daha şiddetli' bir misilleme yapılacağı uyarısında bulunarak, "Bölge yeni bir savaşa girerse İran'ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha ağır ve güçlü olacaktır" demişti. - TAHRAN