Bengübelen\'de Yağmur Duası Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Bengübelen köyünde, kurak geçen mevsim sonrası yağmur duası programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, tarım sezonu öncesi yağışların artması için ellerini semaya açtı.

Program kapsamında topluca namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve dualar edildi. Etkinliğe Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, Bengübelen Köyü Muhtarı İsmail Ulu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. - SİNOP