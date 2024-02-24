Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne yoğun ilgi

Berat Kandili\'nde Eyüpsultan Camii\'ne yoğun ilgi

Berat Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Dron ile çekilen görüntülerde akşam namazından sonra camiye akın eden vatandaşlarla Eyüpsultan Camii ve çevresi adeta dolup taştı. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etti.

24.02.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın ederken oluşan kalabalık dron ile havadan görüntülendi. Kimi vatandaşlar dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret etti.

Türkiye'nin birçok ilinden Berat Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Dron ile çekilen görüntülerde akşam namazından sonra camiye akın eden vatandaşlarla Eyüpsultan Camii ve çevresi adeta dolup taştı. Ellerini semaya kaldırıp dua eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etti.

Eyüpsultan Camii'ne gelen bir vatandaş, "Bazı şeyler yaşanarak idrak edilebilir. Bazı şeylerde görerek. Dışarıda görülen maneviyatı solumak başka, televizyon başka bir şey. İnşallah imkanı olan herkes gelip o maneviyatı burada idrak eder" dedi.

Berat Kandili için gelen Deniz Nurtan ise "Burada olmak çok güzel bir şey. Özel günlerde buralarda oluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Eyüpsultan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 23:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Berat Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement