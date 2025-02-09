Berçelan Yaylası'nda Su Arızası İçin Zorlu Çalışmalar

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Berçelan Yaylası'nda su arızası çalışması

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda meydana gelen su arızasını tespit etmek için zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde bölgeye hareket eden ekipler, yaklaşık 2 metreyi bulan karla mücadele ederken, zirvede zaman zaman çığ düşme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarına ara vermeyen belediye ekipleri, su arızasının yerini tespit edip sorunu gidermek için büyük çaba sarf ediyor.

Yetkililer, Berçelan Yaylası'nda su hattındaki arızanın belirlenmesiyle birlikte onarım çalışmalarına hemen başlanacağını belirtti. Hakkari Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin bölgede aralıksız olarak görev başında olduğunu vurguladı.