Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kardeş Şehirlere Yeni Yıl Tebriği Gönderdi

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 18 ülkeden kardeş il ve ilçe belediye başkanlarına yeni yıl tebriği gönderdi. UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan sevgi ve selamlar gönderen Hakan Koştu, 6 Şubat'ta Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketine ve Filistinli masumların katledilmesine dikkat çekti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 18 ülkeden kardeş il ve ilçe belediye başkanlarına yeni yıl tebriği kaleme aldı. Hakan Koştu, yeni yıl tebrik mesajında, yeni yıl için iyi dileklerini iletti, kardeş şehirlerle olan ilişkileri artırarak dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırma niyetinde olduğunu belirtti.

Hakan Koştu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

2023 senesi küresel sorunların yanı sıra Türk halkı için büyük acıların yaşandığı bir yıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan deprem felaketi, yılın başında bizi derinden etkiledi. Ekim ayından bu yana Filistin'de çocuk ve kadınların öldürüldüğü zulmün en kısa sürede sona ermesini umut ediyoruz. Masum insanların en fazla zarar gördüğü savaşta, barışın tesisi için herkesi adım atmaya davet ediyoruz. Dünyanın barışa ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemden geçerken Bergamalılar olarak kardeş şehirlerimizle olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, kurduğumuz dostluk köprülerini daha da sağlamlaştırmak niyetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bergama Belediye Başkanı olarak, sizlerin ve halkınızın yeni yılını kutlar, yepyeni heyecanlarla karşıladığımız 2024 yılının barış, sağlık ve huzur getirmesini dilerim." - İZMİR