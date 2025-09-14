Bergama'da Sürekli Su Patlağı Tepkisi - Son Dakika
Yerel

Bergama'da Sürekli Su Patlağı Tepkisi

14.09.2025 15:31
İZSU'nun yetersiz tamiratları nedeniyle Bergama'da su patlakları devam ediyor, vatandaşlar isyan etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde şebeke hattında meydana gelen patlak nedeniyle 15 gündür su boşa akarken, İZSU ekiplerinin yaptığı özensiz tamiratın ardından arızanın yeniden oluştuğunu belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İzmir genelinde etkisini sürdüren su krizi, kentteki altyapı sorunları nedeniyle daha da derinleşiyor. Şebeke hattında meydana gelen arızalar yüzünden birçok mahallede içme suyu boşa akıyor ve su kayıpları ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu sorunların yerlerden biri olan Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Kahraman Sokak'ta yaklaşık 15 gün önce meydana gelen su patlağı, halen onarılmadığı için tonlarca suyun boşa akmasına neden oluyor. Sorunun çözümü için muhtarlık tarafından defalarca İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) dilekçe verilmesine rağmen şebeke hattının yenilenmediği belirtildi. Mahalle sakinleri, uzun süredir aynı noktada meydana gelen patlaklardan bıktıklarını dile getirerek, altyapı hattının değiştirilmemesi nedeniyle boruların her hafta yeniden patladığını kaydetti.

"Üstün körü tamir yapılıyor"

İZSU ekiplerinin yaptığı tamiratların ardından aynı yerin kısa süre içinde yeniden patladığını belirten vatandaşlar, "Her defasında üstün körü tamir yapılıyor. Sağlam bir işçilik yok. Çalışanlar bu konuda eğitimli değil. Bu yüzden patlaklar tekrar ediyor" diyerek tepki gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

