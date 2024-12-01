Berkay Yıldırım'dan Yaban Hayvanlara Yem Desteği - Son Dakika
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Berkay Yıldırım'dan Yaban Hayvanlara Yem Desteği

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Erzincan'da 13 yaşındaki Berkay, kar nedeniyle aç kalan hayvanlar için hafta sonları yem bırakıyor.

01.12.2024 12:10
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Hayvanlar için doğaya yem bıraktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde 13 yaşındaki Berkay Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yıldırım, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek olmak amacıyla hafta sonları doğaya yem bırakıyor.

Berkay Yıldırım, "Hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıyorum. Erzincan'da çok kar yağdığı için hayvanlar acıkıyorlar yem bulamıyorlar. Bende cumartesi ve pazar diye geldim yem bırakıyorum hayvanlar için" dedi.

Yıldırım, bu davranışını yalnızca kendisiyle sınırlı tutmayıp, arkadaşlarına da çağrıda bulunarak, "Buradan arkadaşlarıma sesleniyorum, her Cumartesi ve Pazar gelsinler hayvanlara yem versinler" diye konuştu.

Berkay Yıldırım\'dan Yaban Hayvanlara Yem Desteği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berkay Yıldırım'dan Yaban Hayvanlara Yem Desteği - Son Dakika

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