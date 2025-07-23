Berke Tomar: Gümüş Kakma Sanatının Ustası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Berke Tomar: Gümüş Kakma Sanatının Ustası

Berke Tomar: Gümüş Kakma Sanatının Ustası
23.07.2025 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berke Tomar, gümüş kakma sanatını profesyonel hale getirip Van'da miras yaşatıyor.

Van'da el sanatları ustası Berke Tomar, 10 yıl önce hobi olarak başladığı gümüş kakma işçiliğini mesleğe dönüştürdü.

Yaklaşık 10 yıl önce tamamen kendi ilgisiyle başladığı gümüş kakma sanatını zamanla geliştirerek profesyonel hale getiren Berke Tomar, edindiği bilgi ve tecrübelerle Van'da özel bir atölye kurdu. Sabır ve incelik gerektiren bu geleneksel mesleği tutkuyla sürdüren genç usta, kehribar taşına hem makineyle hem de el emeğiyle küçük oyuklar açıyor. Ardından bu oyuklara yerleştirdiği gümüş kakma taneleriyle, her biri sanat eseri niteliğinde tespihler ortaya çıkarıyor.

Tomar'ın elinden çıkan ürünler, yerli ve yabancı koleksiyoncuların ilgisini çekerken, Van'ın kültürel mirasını yaşatma çabası da takdir topluyor. Geleneksel el sanatlarını geleceğe taşımayı hedefleyen Tomar, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan gümüş ustası Berke Tomar, gümüş kakma sanatının büyük bir sabır, ilgi ve sevgi istediğini belirtti. Ürettiği her tespih boncuğunda emeği olduğunu ifade eden Tomar, "Günümüzde teknolojiden de yararlanarak bu işlemeleri yapıyoruz. Kehribarın üzerine çizim yaptıktan sonra oyma işini tek tek el emeğiyle yapıyoruz. Ardından gümüş tel ile kakma işlemini gerçekleştiriyoruz ve sonrasında zımpara ile cilalama yapıyoruz. Tüm bu işlemler sonucunda kehribar taşlı tespihler bir sanat eserine dönüşüyor" dedi.

Gümüş kakma işleminin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Tomar, "Günlük olarak bir tespihi zor tamamlayabiliyorum. Bu nedenle mesleğe çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. Gençler zorlukları görünce hemen bırakıyor. Bazen bir boncuk tanesine 360 oyuk açabiliyoruz. Bu oyukların kakması ise oldukça zaman alıyor. Bu işçiliği Van'a biz kazandırdık ve alnımızın teriyle icra etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Gümüş, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Berke Tomar: Gümüş Kakma Sanatının Ustası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:12:52. #7.11#
SON DAKİKA: Berke Tomar: Gümüş Kakma Sanatının Ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.