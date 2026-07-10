Bertuğ Yelmenoğlu Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Bertuğ Yelmenoğlu Türkiye Birincisi Oldu

10.07.2026 19:10
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Çorum'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Bertuğ, başarısını paylaştı.

Çorum'da Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Bertuğ Yelmenoğlu, "Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim" dedi.

Çorum Suhaybi Rumi İmam Hatip Ortokolu'nda eğitim gören Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sınav sonucunun açıklanmasının ardından babası ile birlikte mezun olduğu okulu ziyaret eden Yelmenoğlu'na okul müdürü Osman Şenoğlu ve öğretmenleri çiçek taktim ederek başarısı için tebrik etti.

"Kendime olan güvenimi arttırdılar"

Sınava hazırlanma sürecini anlatan Bertuğ Yelmenoğlu, "Türkiye birincisi oldum. Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim. Ailem sürekli bana çok büyük destek oldular Ailem gerektiği zamanlarda bana motivasyon verdi, destek oldu, anlamadığım yerlerde de anlamama yardımcı oldu. Ailem motivasyonumu kaybettiğim süreçte kendime olan güvenimi arttırdılar. Öğretmenlerim ise sınavdaki başarımızı güzelleştirmek amacayla birçok alanda destek verdi. Başarıyı elde etmemde yardımcı olan ailem ve öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Annesi ve ben kendisini motive etmek için elimizden geleni yaptık"

Bertuğ Yelmenoğlu'nun öğretmen olan babası Kamil Yelmenoğlu da, "Oğlum daha düzgün, daha disiplinli ve verimli çalıştı. Ben de öğretmenlik birikimlerimle, tecrübelerimle ona elimden geldiğim kadar yardımcı oldum. Annesi ve ben kendisini motive etmek ve gerekli kaynakların sağlanması için elimizden geleni yaptık. Okulumuzdaki öğretmenlerimiz oğlumuza derslerde, kurslarda her türlü desteği sağlayarak bu başarının oluşmasına çok büyük katkı vermişlerdir" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bertuğ Yelmenoğlu Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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