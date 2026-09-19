Beşikci, gazileri ve ailelerini evlerinde yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Beşikci, gazileri ve ailelerini evlerinde yalnız bırakmadı

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Beşikci, gazileri ve ailelerini evlerinde yalnız bırakmadı
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ilçede yaşayan gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Gazilerin hal ve hatırını soran Beşikci, ailelerle sohbet ederek gazilerin sağlık ve genel durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ilk durağında Gazi Yakup Ekinci ve ailesinin konuğu olan Beşikci, aileyle bir süre sohbet etti. Ardından Gazi Sadettin Özmen'i evinde ziyaret eden Beşikci, gazi ve ailesiyle görüştü.

"Gazilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir"

Gazilerin vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Beşikci, gazilere yönelik vefa ve minnet duygusunun her zaman yaşatılması gerektiğini söyledi. Beşikci, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği ve huzuru uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Gazilere bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Öte yandan Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gazileri ziyaret etti.

Ekipler, 2013 yılında Ankara'da yaşanan çatışmada gazi olan Hamza Uysal, 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen çatışmada gazi olan, evli ve 2 çocuk babası Yakup Ekinci ile 1950 Kore Savaşı gazisi Ahmet Uysal'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde gazilere ve ailelerine Kur'an-ı Kerim ile işlemeli Türk bayrağı hediye edildi. Gazilerin talep ve isteklerini de dinleyen belediye yetkilileri, vatan için fedakarca mücadele eden gazilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüAkdenizMersinYaşamYerelSon Dakika

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