Beşikci, mahallelerin taleplerini yerinde dinliyor - Son Dakika
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Beşikci, mahallelerin taleplerini yerinde dinliyor

Beşikci, mahallelerin taleplerini yerinde dinliyor
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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kültür ve Kazanlı mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirerek muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kültür ve Kazanlı mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirerek muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Beşikci, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve belediye hizmetlerinin hızlandırılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve belediye çalışmalarını sahada değerlendirmek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Kazanlı mahallelerinde incelemelerde bulunan Beşikci'ye belediye yetkilileri de eşlik etti.

Günün ilk durağı Kültür Mahallesi olan Beşikci, Mahalle Muhtarı Ali Karadeniz'i ziyaret ederek mahallenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında bilgi aldı. Ardından Amatör Balıkçılar Derneğini ziyaret eden Beşikci, dernek üyeleri ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi.

Beşikci, daha sonra Kazanlı Mahallesi'ne geçerek burada 3 mahalle muhtarıyla görüştü. Mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı görüşmelerin ardından sokaklarda incelemelerde bulunan Beşikci, karşılaştığı vatandaş ve esnafla da sohbet etti.

Kadın kursiyerlerle bir araya geldi

Kazanlı'daki Kültür ve Sanat Evi'ni de ziyaret eden Beşikci, burada eğitim gören kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Beşikci, kadınların ve annelerin bu çalışmalarda öncelikli hedef kitlelerden biri olduğunu söyledi.

Beşikci, "Hem belediyemizi hem de yaptığımız ve yapacağımız hizmet ve projeleri daha ileriye taşımak için Akdeniz'in her yerini geziyoruz. Bu ziyaretler sayesinde eksiklerimizi de yerinde tespit ediyoruz. Sosyal, kültürel, spor ve sanat alanında daha ileriye dönük projeler düşünüyoruz. Bu anlamda siz değerli kadınlar ve anneler bizler için öncelikli ve hedef kitlemizsiniz. Çünkü sizlerin yüzündeki mutluluk bizim için çok önemli" dedi.

Kazanlı'da asfalt çalışmaları başladı

Kazanlı'da vatandaşlarla bir kahvehanede de buluşan Beşikci, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların öncelikli talepleri arasında yer alan yol ve asfalt çalışmalarının yeniden başlatıldığını belirten Beşikci, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Beşikci, "Kazanlı'nın sokaklarını geziyoruz, varsa eksiklerimize bakıyoruz. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için de mücadele ediyoruz. Bölgemizin en önemli taleplerinden biri olan asfalt çalışmalarımızı başlattık. Aciliyeti olan yerlerden itibaren ihtiyaç duyulan noktalarda bu çalışmaları yapacağız. Kazanlı'da sıcak asfalt, soğuk asfalt, parke taşı gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri program dahilinde yerine getireceğiz" diye konuştu.

Gün boyunca mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Beşikci, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin hızlandırılması amacıyla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşikci, mahallelerin taleplerini yerinde dinliyor - Son Dakika

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