Beşiktaş Belediye Başkan Vekili\'nden Huzurevi Ziyareti

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Kurban Bayramı dolayısıyla Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaş almış komşularının elini öperek bayramlarını kutlayan Başkan Vekili Şişman, onlarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Kurban Bayramı'nda yaş almış komşularını yalnız bırakmayan Başkan Vekili Rasim Şişman, Etiler Huzurevi'nde kalan büyükleriyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette komşularının ellerini öperek bayramlarını kutlayan Şişman, huzurevi sakinlerinin hatırlarını sorup onlarla uzun uzun sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını da dikkatle dinledi.

"Hem bayramınızı kutlamak hem de sizlerle sohbet etmek için buradayım"

Ziyaretten memnuniyet duyan huzurevi sakinleri, Başkan Vekili Şişman'a çiçeklerle süslenmiş bir pano hediye etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Şişman, "Hem bayramınızı kutlamak hem de sizlerle sohbet edip deneyimlerinizi dinlemek için bugün buradayım" dedi.

"Bayramlaştık, keyifli sohbetlerine eşlik ettik"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Şişman, "Varlıklarıyla Beşiktaş'ımıza değer katan büyüklerimizi Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadık. Bayramlaştık, keyifli sohbetlerine eşlik ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL