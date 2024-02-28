Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Projelerini Anlattı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında, görevi süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı, vaatlerinin yüzde 89'unu gerçekleştirdiğini paylaştı.

Başkan Akpolat, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda Beşiktaş'ta gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Akpolat, şöyle konuştu:

"İHTİYAÇ SAHİBİ BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN BESLENME İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

"Halk Market'imizi açtık, Halk Mağaza'mızı açtık, Semt Kartları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Halk Market'ten Halk Mağaza'dan, sağlıklı gıdaya, tekstil ürünlerine ve mobilyaya ulaşabiliyorlar. Aşevi'ni kurduk. Beşiktaş'ta her gün 6 bin adet sıcak yemek ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu veriyi tespit ettik, bu veri yoktu ne Kaymakamlık'ta ne de diğer kamu kurumlarında, ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı görünmüyordu. Okul çağındaki çocuklarımızın beslenme çantalarını dolduruyoruz, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz İlçe Milli Eğitim'den bize gelen, bildirilen bütün öğrencilerin haftalık beslenme ihtiyacını karşılıyoruz."

Beşiktaş'ın bir "öğrenci kenti" olduğunu vurgulayan Akpolat, öğrencilerin yemek ihtiyacını Öğrenci-Ye projesiyle büyük ölçüde karşıladıklarını paylaşarak, şunları söyledi:

"GÜNLÜK 2 BİN ÖĞRENCİNİN YEME-İÇME İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

"Çarşı esnafımız, Ortaköy'deki esnafımız, üst gelir grubundaki esnafımız, TURYİD ve Beşiktaş Esnafları Derneği iş birliğinde Öğrenci-Ye diye bir aplikasyon hazırladık. Öğrenci, öğrenci numarasını girip kendine en yakın anlaşmalı restorana gidip ücretsiz olarak yeme-içme ihtiyacını karşılıyor. Günlük 2 bin öğrencinin yeme- içme ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerle ilgili olarak daha önce kütüphane yoktu, 2 tane kütüphane açtık. Biri Oruç Aruoba Dikilitaş'ta diğeri Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nin içerisinde olan Altan Öymen Kütüphane'mizi öğrencilerle buluşturduk."

Beşiktaş'a denize sıfır bir sosyal tesis kazandırdıklarını hatırlatan Akpolat, gazetecilerin de bu sosyal tesisten yüzde 40 indirimle yararlandığını sözlerine ekledi. Akpolat konuşmasına, şöyle devam etti:

"Yine Beşiktaş Meydan'da denize sıfır noktada yaklaşık 1.1 dönüm üzerine bir sosyal tesis inşa ettik. Semt Kartları Beşiktaşlılarımıza dağıttık, Beşiktaşlı komşularımız gidip Beşiktaş'taki bütün sosyal tesislerden bilhassa son açtığımız sosyal tesisten indirimli olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyorlar."

Başkan Akpolat, 65 yaş üstü ilçelilere yönelik gerontomimari, yaşam ofisi ve podoloji servisini kurduklarını sözlerine ekledi. Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde kadınlara yönelik hukuki ve psikolojik destek verdiklerini ifade eden Akpolat, 45 parkı yenilediklerini ve iki de müze açtıklarını söyledi. Beşiktaş'ta yaşayan can dostlarına büyük önem verdiklerini belirten Akpolat, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 7/24 kesintisiz çalıştığını vurguladı, olası İstanbul depremine yönelik tedbirler doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Beşiktaş İmar A.Ş.'yi kurarak ilçedeki çok sayıda kat malikiyle anlaşmaya başladıklarını belirtti.