Beşiktaş Belediyesi, 65 Artı Yaşam Ofisi\'nde Satranç Dersleri Başlattı

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Beşiktaş Belediyesi, 65 Artı Yaşam Ofisi'nde ileri yaştaki vatandaşlar için başlattığı hizmetlere satranç derslerini de ekledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 65 Artı Yaşam Ofisi içeriklerine değinerek, "Mevcut hizmetlere ek olarak şimdi yeni başlattığımız satranç dersleri ile de yaş almış komşularımıza sağlıklı ve aktif yaş alma konusunda destek olacağız" dedi.

İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunun yaş almış vatandaşlardan oluştuğu Beşiktaş'ta belediyenin bu yaş grubuna yönelik hizmetleri hız kesmeden devam ediyor. 65 Artı Yaşam Ofisi'nde vatandaşlara dijital okuryazarlık eğitimleri, gerontomimari hizmeti, Alzheimer hasta yakınlarına destek programları, bilgilendirici atölyeler, sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı ve belediye hizmetleri konusunda danışmanlıklar veren Beşiktaş Belediyesi, bu hizmetlere satranç derslerini de ekledi. 4 Haziran'a kadar devam edecek olan satranç dersleri için vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

65 Artı Yaşam Ofisi kursiyerlerinden Felise Kaya, "Artık belli bir yaşa geldiğimiz için olanı korumak ve yeni bir şeyler eklemek adına belediyenin açtığı bu kursları kaçırmıyorum. Bundan önce de Dijital Okuryazarlık hizmetine geldim ve çok memnun kaldım. Yeni şeyler öğrenmek, zihni beyni geliştirdiği için yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

65 Artı Yaşam Ofisi'nin hizmetlerini arkadaşlarından duyduğunu söyleyen İnci Aytaç ise "Arkadaşımın vasıtasıyla geldim. O kaydettirdi çok da iyi oldu. Çok iyi arkadaşlarla tanıştım. Hocalar olsun ortam olsun çok güzel. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.