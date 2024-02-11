Beşiktaş Belediyesi, afet eğitimlerini genişletiyor

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Beşiktaş Belediyesi, personelin acil durumlarda etkin rol alabilmesi için başlattığı afet eğitimlerini tüm ilçe genelini kapsayacak şekilde geliştirerek yeni bir planlama gerçekleştirdi. Gönüllü olmak isteyen tüm vatandaşlar da eğitimlere katılabilecek.

Beşiktaş'ta vatandaşların yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Personele birden farklı alanda eğitim verilerek afet konusunda bilinçlendirilirken, gönüllü vatandaşlar da bu programlara entegre edilecek. İlçe genelinde özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları dahil tüm vatandaşlar bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanacak. Gönüllü olmak isteyen tüm vatandaşlar 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'nden kayıt oluşturabilecek. Ayrıca belediye bünyesinde hizmet veren Afet Planlama Şefliği, acil durumlar için coğrafi bilgi sistemleri tabanlı, yapay zeka destekli bir dijital uygulama geliştiriyor.

Eğitimlere gönüllü olarak başvurmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Hakça Kentsel Dönüşüm seferberliğimiz devam ederken bir yandan Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz muhtemel afetlerde müdahaleler için ilk yardım eğitimi, afet temel bilinci eğitimi, su altı su üstü arama eğitimleri, köpekli arama eğitimi gibi eğitimlerle komşularımızı bilinçlendirmeye devam ediyor. Gönüllü olmak isteyen tüm komşularımız 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'nden kayıt oluşturabilirler" dedi. - İSTANBUL