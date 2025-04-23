Beşiktaş Belediyesi, Deprem Sonrası Komşularına Destek Oluyor

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hızlıca aksiyon alarak Beşiktaşlı komşularını yalnız bırakmadı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, depremin hemen ardından Beşiktaş İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte AYÖM'de süreci takip ettikten sonra, Aykut Barka Parkı'nda toplanan komşularını ziyaret etti.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından tüm komşularına geçmiş olsun mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Depremin hemen ardından süreci yakından takip etmek üzere AYÖM'de Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl ile bir araya geldik. Aykut Barka Deprem Parkı'nda toplanan komşularımızla buluşarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü acil durumda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimiz veya sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm komşularımıza bir kez daha geçmiş olsun."

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından komşularına çorba, kek ve meyve suyu ikram ediyor. Birçok noktada gerçekleşen ikramlar, geceyi dışarıda geçirecek komşular için sabah saatlerine kadar devam edecek. Öte yandan ücretsiz çay ikramı yapılacak olan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Beltaş Kafeler de 24 saat açık olacak şekilde hizmet verecek.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, gece boyunca sahada olacak ve ilçedeki diğer toplanma alanlarını da ziyaret ederek komşularla bir araya gelmeye, ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye devam edecek. - İSTANBUL