Beşiktaş Belediyesi Gençlik Festivali\'nde Ozan Doğulu ve Athena Sahne Aldı

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Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği 5 gün boyunca sürecek Gençlik Festivali'nin dördüncü gününde Ozan Doğulu ve Athena grubu sevenleri ile bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı konsere geçler yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği 5 gün boyunca sürecek Gençlik Festivali'nin dördüncü gününde Ozan Doğulu ve Athena sahne aldı. Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar akın etti. Festivalde usta isimler sevenleriyle bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Konserde Ozan Doğulu ve Athena grubu adına Tema'ya fidan bağışında bulunuldu.

Sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "3 gündür bayramımızı kutluyoruz. Biz 16 Mayıs'ta kutlamaya başladık. Gençlik Festivali düzenledik. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs günü bağımsızlığa ilk adımı Beşiktaş'tan atmıştır. Önce Şişli'den evinden çıkmıştır, sonra Akaretler'de anne duası almıştır. Oradan Beşiktaş Meydanı'na gelmiş ve buradan Kartal İstimbotu'na binip Karaköy'e geçmiştir. Oradan da Bandırma Vapuru'na binerek Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Dolayısıyla kurtuluşa giden ilk adımı Beşiktaş'tan atmıştır. Biz yola çıktığı o günü yani 16 Mayıs'ı da bayram olarak kabul ederiz. 19 Mayıs'a kadar coşkulu bir şekilde kutlayacağız " dedi. - İSTANBUL