Beşiktaş Belediyesi, İBB ve Şişli Belediyesi İşbirliğiyle Dolmabahçe Gazhane Projesi Hayata Geçiyor

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Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek "Dolmabahçe Gazhane Projesi", Beşiktaş'ın sosyal ve kültürel hayatına yeni bir renk daha katacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve komşu ilçemiz Şişli Belediyesi ile ortak akılda sorumluluklarımızı paylaşarak projeler üreteceğiz" dedi

Beşiktaş, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Dolmabahçe Gazhane ile yeni bir kültür ve sosyal yaşam merkezine kavuşacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Akpolat, şunları kaydetti:

"Hayata geçireceğimiz Dolmabahçe Gazhane kültür ve sanatın kucaklaştığı bir mekan olacak. Modern tasarımı ve zengin içeriği ile Beşiktaş'ımızın sosyal hayatına dinamizm katacak bir kültür ve sanat merkezi olarak hayat bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve komşu ilçemiz Şişli Belediyesi ile ortak akılda sorumluluklarımızı paylaşarak projeler üreteceğiz."