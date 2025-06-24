Beşiktaş Belediyesi\'nden 80 Yaş ve Üzeri Vatandaşlara Kapsamlı Değerlendirme Hizmeti

Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi, 80 yaş ve üzeri vatandaşların tıbbi, fonksiyonel, psikososyal ve çevresel durumlarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi, 80 yaş ve üzeri komşularının tıbbi, fonksiyonel, psikososyal ve çevresel durumlarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor. Yaş almış bireylerin yaşam kalitesini etkileyen tüm faktörlerin derinlemesine ele alındığı bu kapsamlı çalışma, büyük ilgi görürken, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"80 yaş ve üzeri komşularımızı çok yönlü bir gerontolojik değerlendirmeden geçiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi Birim Sorumlusu Meryem Ceyhan, "Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi olarak, 80 yaş ve üzeri komşularımızı çok yönlü bir gerontolojik değerlendirmeden geçiriyoruz. Kişinin yalnız yaşayıp yaşayamayacağı, bağımlılık durumu, düşme riski, ev içi kaza olasılığı, demans bulguları ve dijital okuryazarlık düzeyi gibi kritik başlıkları tek tek ele alıyor, ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Süreç boyunca da kendilerinin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaş almış bireyler hizmetten memnun

Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi'nin başlattığı kapsamlı değerlendirme sürecinden faydalanan ilçe sakinleri, sunulan hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hizmetten yararlanan Hatice Hevenk, değerlendirmeyle ilgili izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Burayı çok merak ettim. Beşiktaş Belediyesi'nden mesaj geldi, ben de gelip bir bakayım dedim. Buradan çok faydalandım, çok hoşuma gitti. Benimle ilgili her şey detaylıca soruldu, ben de cevapladım. Bundan sonra her fırsatta burayı takip edeceğim." - İSTANBUL