Beşiktaş Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı Açıkladı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na (SECAP) ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın taahhüt yılı olan 2030'a dek sera gazı emisyonlarını yüzde 41 oranında düşürmeyi planlıyoruz. Daha yeşil, daha temiz ve daha dayanıklı bir Beşiktaş için hep birlikte adımlar atacağız" dedi.

Beşiktaş'ta iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Enerji Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen SECAP ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Akpolat, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerle, Beşiktaş'ın geleceği için büyük bir adım olan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'mızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin öneminin farkındayız. Beşiktaş Belediyesi olarak, gerekli aksiyonları alıp Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın taahhüt yılı olan 2030'a dek sera gazı emisyonlarını yüzde 41 oranında düşürmeyi planlıyoruz. Bu büyük hedefi de kapsayan raporumuz umuyorum ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak."

İki ana amaç doğrultusunda kurdukları planda, yedi hedef ve 27 stratejik eylem kartı belirlediklerini aktaran Akpolat, şöyle devam etti:

"Çevresel sürdürülebilirliği artırmak için enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kullanımını ve karbon azaltımını sağlayacağız. Yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine karşı fiziksel ve sosyal dayanıklılığı artıracağız. Aşırı yağışlar, ısı adası etkileri ve deniz seviyesi yükselmesi gibi majör iklimsel risklere karşı hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Daha yeşil, daha temiz ve daha dayanıklı bir Beşiktaş için hep birlikte adımlar atacağız. Bu önemli yolculuğu siz komşularımız da Beşiktaş Belediyesi web sitesinin çevre portalından şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz."