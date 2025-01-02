Besni\'de 40 Üreticiye Hibe Makine Dağıtımı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP destekli proje kapsamında 40 üreticiye yüzde 70 hibe ile yem kırma ve sap parçalama makineleri dağıtıldı.

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Adıyaman İlinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 üreticiye yem kırma ve sap parçalama makineleri teslim edildi.

Dağıtım törenine, Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk ve Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer katıldı. - ADIYAMAN