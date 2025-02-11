Besni\'de Kar Yağışı Mahsur Araçları Kurtarıyor

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılıyor.

Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgesinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kar nedeniyle bir çok araç yolda mahsur kaldı. Besni- Adıyaman Karayolunda mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarılmaya devam ediyor. - ADIYAMAN