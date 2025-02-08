Besni\'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada

Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Besni ilçesinde özellikle Yenikent Bölgesi ve 15 Temmuz Mahallesi'nde ekipler, yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, gece ve sabaha karşı yaşanabilecek buzlanmalara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtirken, sürücülere kış lastiği kullanımının yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı bulundurma çağrısında bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 7/24 görev başında olan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edilirken, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. - ADIYAMAN