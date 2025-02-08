Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada

Besni\'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Sürücülere kış lastiği ve güvenlik önlemleri hakkında uyarılarda bulunuluyor.

08.02.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Besni ilçesinde özellikle Yenikent Bölgesi ve 15 Temmuz Mahallesi'nde ekipler, yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, gece ve sabaha karşı yaşanabilecek buzlanmalara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtirken, sürücülere kış lastiği kullanımının yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı bulundurma çağrısında bulundu.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 7/24 görev başında olan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edilirken, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Belediye Ekipleri Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.