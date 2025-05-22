Besni\'de "Sanal kumar bağımlılığı ile mücadele" eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğiyle, gelişen teknolojiyle birlikte erişimi kolaylaşan sanal kumarın bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenlendi.

"2025 Aile yılı" kapsamında, bireyleri ve aileleri sanal kumarın zararlarından korumak ve güçlendirmek amacıyla planlanan eğitimler çerçevesinde, 20 Mayıs 2025 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, Besni İlçe Müftülüğü personeline yönelik bir oturum gerçekleştirildi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen eğitimde, sanal kumarın birey, aile ve toplum üzerindeki psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileri ele alındı. Ayrıca katılımcılara, bağımlılıkla mücadelede uygulanabilecek müdahale yöntemleri ve yönlendirme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

Programda, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından "Sanal kumar bağımlılığında psikolojinin rolü" ve "Koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemi" başlıklarında sunumlar yapıldı. Eğitimin, kamu kurumlarında görevli personelin bilinçlendirilmesi ve sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede etkin rol alması açısından büyük katkı sağladığı belirtildi. - ADIYAMAN