Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi

05.06.2022 17:42
Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Besni Gençlik Merkezi açık sahalarında yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Besni Gençlik Merkezi açık sahalarında yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Sokaklar Bizim" projesinde Besni'de 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Gençlik Kupası Turnuvası Besni grup müsabakaları tamamlandı. Antrenör Burak Talip Yılmaz gözetiminde yapılan müsabakalara toplam 8 takım katıldı. 13-15 yaş grubu sporcuların yer aldığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya verildi. Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, turnuvanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi
Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni'de Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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