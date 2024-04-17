Besni'de Süne Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Besni'de Süne Mücadelesi Devam Ediyor

Besni\'de Süne Mücadelesi Devam Ediyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen süne mücadelesi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Hububat tarlalarında verimi düşüren süne zararlısı, tarlalarda takibe alınmıştır. Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, sürvey çalışmalarının devam ettiğini ve zararlı yoğunluğu tespit edilen tarlalarda ilaçlı mücadele yapılacağını belirtmiştir.

17.04.2024 15:30
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Adıyaman'ın Besni ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından süne mücadelesi kapsamında köylerde Süne kıymetlendirme sürvey çalışmaları devam ediyor.

Hububat tarlalarında başaklarındaki özsuyu emerek, verimin büyük oranda düşmesine neden olan Süne zararlısı, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından tarlalarda takibe alındı.

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin yaptığı açıklamada, hububat ekim alanlarındaki kışlamış ergin yoğunluğu ve yaygınlığının belirlenmesi amacıyla ekim alanlarında yürütülen Sürvey çalışmalarının teknik elemanlarca gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi.

Şahin, "Hububat ekili alanlarda Süne-Kımıl zararlıları ile mücadele kapsamında sürvey çalışmaları başlamış olup, müdürlüğümüzce oluşturulan ekipler ve teknik personeller ile sahadaki çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Bütün sürveyler tamamlandıktan sonra ekonomik olarak ürüne zarar verecek yoğunluk tespit edilen buğday tarlalarında ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Birim alanda tespit edilen zararlıların zarar eşiği göz önünde bulundurularak. İlaçlı mücadele için çiftçilerimize gerekli uyarılar yapılacaktır. Yeni sezonda tüm üreticilerimize bol bereketli kazançlar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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