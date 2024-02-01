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Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kargalı köyündeki yatırımları inceledi - Son Dakika
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Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kargalı köyündeki yatırımları inceledi

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kargalı köyündeki yatırımları inceledi

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kargalı köyünde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam Partal, köylülerle de bir araya gelerek sorunları dinledi ve talepleri not aldı.

01.02.2024 15:17
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yatırımları yerinde inceledi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçeye bağlı Kargalı köyüne giderek burada yapımı devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Köyde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi alan Kaymakam Partal, gece gündüz demeden halkın refahı için yoğun çalışmalar içerisinde bulunduklarını söyledi.

Kaymakam Partal aynı zamanda köylülerle de bir araya gelerek onların sorun ile sıkıntılarını dinleyip kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kargalı köyündeki yatırımları inceledi - Son Dakika
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