Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

11.03.2022 11:26
Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmalarına katıldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmalarına katıldı.

Besni İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları etkinliğine bu kez Kaymakam Nazlı Demir'de katıldı. Gençlere yönelik olarak Besni Hacı Reşit Camii'nde düzenlenen etkinlikte, sohbet ve namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

Cami çıkışında Kaymakam Demir ve gençler sohbet etti. - ADIYAMAN

Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı
Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

YORUMLAR
500
Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı Hatay'da dolu yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı Şanlıurfa'da zincir ve yerel marketlere ceza yağdı

Nazlı Demir, Hisarcık, Besni, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement