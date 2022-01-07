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Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı - Son Dakika

Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı

07.01.2022 16:06
Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı

Adıyaman'ın Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi, 5 ayda 22 bin kişiyi ağırladı.

Adıyaman'ın Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi, 5 ayda 22 bin kişiyi ağırladı.

İç dizaynı ve donanımıyla sosyal ve kültürel alanda Besni Belediyesi'nin etkinliklerine ve diğer kurumların etkinliklerine ev sahipliği yaptı.Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Besnililerin hizmetine sunulan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nin rutin hizmetler dışında birçok panel, tiyatro, konferans ve sinema günlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar kendi alanında ulusalda isim yapmış Hayati İnanç, İlber Ortaylı, Serdar Tuncer, Faruk Öndağ, Mustafa Karataş, Sedat Uçan, Mehmet Bilir, Akcan Çelik ve Alişan Kapaklıkaya gibi Yazarları, TV Programcılarını, Şairleri ve Ses Sanatçılarını hemşehrilerimiz ile buluşturduk. Ayrıca Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan 2 adet cep sinemalarında etkin olarak kullanmaya başladık. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm ilköğretim okullarının 3. ve 4. sınıflarına sinema günleri düzenleyerek yaklaşık bin 200 öğrenciyi sinema ile buluşturduk. Çocuk tiyatroları ile bin 500 çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Besni Eğitim Bayramı programlarını Kongre ve Kültür Merkezimizde gerçekleştirdik. Aynı zamanda İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu çeşitli panel konferans ve etkinliklere ev sahipliği yaparak, Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezimizde bugüne kadar 22 bin misafirimize ev sahipliği yaptık. Allah'ın izni ile 2022 yılında ise bu faaliyetlerimizi artarak sürdüreceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı
Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı

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Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Adıyaman, Kongre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besni Kongre ve Kültür Merkezi 5 ayda 22 bin misafiri ağırladı - Son Dakika
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