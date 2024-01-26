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Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çocuklara sinema etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çocuklara sinema etkinliği düzenledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte yaşayan çocuklar için sinema etkinliği düzenledi. Psikososyal Destek ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar eğlendi ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sinema etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çocuklara sinema etkinliği düzenledi
26.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:14
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Adıyaman'ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte yaşayan çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Psikososyal Destek ekipleri tarafından Besni K-24 konteyner kentte düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, etkinlikten dolayı görevlilere teşekkür etti. 40 Çocuğun yer aldığı sinema etkinliklerinin belirli zamanlarda devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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