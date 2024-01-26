Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, çocuklara sinema etkinliği düzenledi

Adıyaman'ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte yaşayan çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenledi.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Psikososyal Destek ekipleri tarafından Besni K-24 konteyner kentte düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, etkinlikten dolayı görevlilere teşekkür etti. 40 Çocuğun yer aldığı sinema etkinliklerinin belirli zamanlarda devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN
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