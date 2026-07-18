BESYO Mezunları 30 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika
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BESYO Mezunları 30 Yıl Sonra Buluştu

BESYO Mezunları 30 Yıl Sonra Buluştu
18.07.2026 16:03
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Niğde BESYO mezunları, ilk kez düzenlenen kapsamlı buluşmada nostaljik anılar paylaştı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunları, ilk kez düzenlenen kapsamlı mezun buluşmasında bir araya geldi.

1996 yılının ilk mezunlarından başlayarak farklı dönemlerde mezun olan yüzlerce isim, yıllar sonra eğitim gördükleri binada yeniden buluşmanın heyecanını yaşadı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından Niğde'ye gelen mezunlar, yaklaşık 30 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

BESYO mezunu Burçin Eser'in girişimleriyle hayata geçirilirken programa yaklaşık 200 mezun katıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kamil Cesur'un yanı sıra akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yaptığı konuşmada Spor Yüksekokulu'nun üniversitenin ilk fakülteleri arasında yer aldığını hatırlatarak, "1992 yılında başlayan eğitim serüvenimizde ilk mezunlarımızı 1996 yılında verdik. Bugün yaklaşık 30 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz. Mezunlarımızın siyasetten spora, eğitimden bürokrasiye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Uslu ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi için yeni bir binaya geçileceği müjdesini vererek, "Bu yıl itibarıyla yeni binamızda eğitim-öğretime başlayacağız. Mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirerek bu buluşmaları daha da büyütmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezunlar adına konuşan Burçin Eser ise buluşmanın duygusal yönüne dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden başlatılan organizasyon sürecinde eski fotoğrafların paylaşıldığını ve mezunların yeniden iletişime geçtiğini belirten Eser, "Otuz yıl sonra ilk kez böyle kapsamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Yıllardır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla görüştük. Almanya'dan, Karadeniz'den, Ege'den, Ankara'dan, İstanbul'dan katılım oldu. Hatta 30 yıldır Niğde'ye gelmeyen arkadaşlarımız var" dedi.

Yıllar sonra aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşayan mezunlar, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BESYO Mezunları 30 Yıl Sonra Buluştu - Son Dakika

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