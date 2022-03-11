Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor - Son Dakika
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Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor

11.03.2022 11:12

Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyorBURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'ne değer katacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabındaki yıkımlar devam ediyor.

Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'ne değer katacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabındaki yıkımlar devam ediyor.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalara hızla devam ediyor. Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern görünüm kazanması hedefiyle başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi'ni gerçek vitrin haline dönüştürecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen ve 11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilen projede inşaatlar devam ederken, Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü kapsamında yıkımlar sürüyor.

İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, 1. etabın ilk kısmını oluşturan 137 parselden 58'i ile anlaşma sağlamıştı. Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu geçtiğimiz ay boşaltılan 4 binanın yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boşatılan 2 dükkan ile 2 binanın daha yıkımına başladı. Bir taraftan inşaatların devam ettiği proje ile bölgedeki riskli yapıların ortadan kaldırılması ve İstanbul Caddesi'nin daha modern görünüme kavuşması hedefleniyor.

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın Kent Meydanı'ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile, mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50'den yüzde 70'e çıkardık. Bu sayede, dönüşüm amaçlı yatırım yapmak isteyen girişimciler ile bölgede yaşayan vatandaşlar için daha elverişli durum oluşturduk. Önceki plana göre parsel büyüklüklerini düşürerek, dönüşüm sürecinin daha kolay işlemesine katkıda bulunduk. Bölgede yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal ve kültürel alan ile park alanı gibi kullanımları artırdık. Yalova Yolu'nun fiilen kullanılabilen genişliği ortalama 36 metre iken biz bu genişliği 70 metreye çıkardık. İstanbul Caddesi'ni gerçek vitrin haline dönüştürmekte kararlıyız" dedi.

Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor
Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor
Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi, geri dönüşüm, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beşyol'a değer katacak yıkımlar sürüyor - Son Dakika


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