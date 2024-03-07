BETAV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eğitim programı düzenledi - Son Dakika
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BETAV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eğitim programı düzenledi

BETAV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için eğitim programı düzenledi

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir eğitim programı düzenledi. Programda meme kanseri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Program sonunda kadınlara hediyeler ve karanfiller dağıtıldı ve pasta kesimi yapıldı.

07.03.2024 16:31
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Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir eğitim programı düzenledi.

BETAV'ın konferans salonunda düzenlenen programa katılan kadınlara yönelik meme kanseri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde görevli Avukat Emre Altun tarafından ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna yönelik bir sunum yapıldı.

Daha sonra Aile Toplum Sağlığı Merkezi sorumlusu Uzm. Dr. İrem Elif Çetintaş ise meme kanserinde erken teşhisin öneminden bahsetti.

Programın ardından kadınlara bazı hediyeler ve karanfiller dağıtılırken, günün anlam ve önemini belirten pasta kesimi yapıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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