BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak - Son Dakika
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BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak

10.06.2022 16:30
BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, Tahir Karaoğuz salonunda Pazar günü yapılacak mezuniyet töreni öncesinde alınan önlemleri açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, Tahir Karaoğuz salonunda Pazar günü yapılacak mezuniyet töreni öncesinde alınan önlemleri açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Kutoğlu, öğrenci konseyiyle yapılan görüşmeler sonucunda 12 Haziran Pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda görkemli bir mezuniyet töreni yapacaklarını ve mezuniyet törenine 2 bin 479 öğrenci katılacağını açıkladı. Kutoğlu, kent merkezinde, Bülent Ecevit Üniversitesi, Lauvar Alanı, Acılık katlı otopark, Tır parkı, Öğretmen evi ve polisevinde ki yerlerin ücretsiz olarak öğrenci velileri için otopark olarak kullanılabileceğini belirterek "Öğrencilerimizin ve öğrenci konseyimizin talebi üzerine merkezde okullarımızın mezuniyetini İl yöneticilere danışarak Valimiz emniyet müdürümüz belediye başkanımızla danışmak 12 Haziran'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapma kararı aldık. Tabi bizim stadyumda ilk mezuniyetimiz değil. Fakat en son 2 yıl önce yapılanda sıkıntı oldu. Yetkililerimizle de koordinasyon yaparak sorunsuz bir şekilde yapmak için önlemleri aldık. Hava durumunu da kontrol ediyoruz. Öğrenci konseyimize de danıştık. Yağmur da yapsa da çamur da yapsa stadyumda yapacağız. Kullanılabilir yağmurlukta dağıtacağız. 31 Mayıs'ta koordinasyon toplantısı yapıldı. Belediye başkanlığımızdan, rektörlüğümüzden emniyet müdürlüğümüzden jandarma komutanlığımızdan, gençlikspor'dan valilik özel kalemden, şoförler odasından tedbirler aldık. Daha önce trafik ilgili sorunlar oldu. Bunun içinde pazar gününe aldık. Bunun dışında törene katılacakların sayısını aldık. 2 bin 479 öğrenci katılacak. Bin 638 araç gelecek. Bütün bu sayılar ilgili birimlerle görüşüldü. Ulaşım ekibiyle koordinasyon toplantısı yapıldı. Şehirde ki bazı otoparklar bize tahsis edildi. Belediye katlı otopark, Lauvar alanı, pazar yerinde otopark, tır parkı, üniversitemizin içi, öğretmen evi ve polis evi bize tahsis edildi. Bunun dışında da rezerve alanları da var. Bizim sözümüzü dinlemeyip kaçak gelirlerse rezerve otoparkları var. Hangi fakültenin öğrenci velisi linke tıklayarak nereye park edecekleri hazır. Bu otoparklar bize dahil edildiği için yerel oturan vatandaşlar buraya giderlerse geri çevrilecekler. Üniversite öğrencilerimiz şehre değer katıyor. Öğrencilerimiz 2 yok 4 yıl buraya değer katıyorlar. Görkemli bir mezuniyet için çalışma yaptık. Zonguldak halkından bir gün onlara anlayış göstermesini istiyoruz. Saat 14: 00-19: 00 arası şehir trafiğine fazla girmemeye çalışsınlar. Şoförler odası ile görüşmelerden Lauvar alanı bölgesi ve üniversite alanında ring atacak şekilde taşıyacaklar" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak
BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak
BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ'de mezuniyet heyecanı 2 bin 479 öğrenci mezun olacak - Son Dakika

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