BEÜ\'den Eğitimde Kalite Akreditasyonu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), eğitimde kalite odaklı yaklaşımını her geçen gün daha güçlü adımlarla ileri taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda BEUN Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık", "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği" ve "Türkçe Öğretmenliği" lisans programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 01 Mayıs 2026-01 Mayıs 2029 tarihleri arasında üç yıl süreyle akredite edilerek önemli bir başarıya imza attı.

BEUN'da Eğitimde Kalite ve Güvence Kararlılığı

BEUN'un lisans programları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri sonucunda elde edilen bu akreditasyonlar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin öğretmen yetiştirme alanındaki güçlü akademik altyapısını, çağdaş eğitim anlayışını ve sürekli iyileştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Akredite edilen programlar; nitelikli akademik kadrosu, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ve uygulama odaklı yapısıyla dikkat çekerken, mezunlarının mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası standartlara taşıma konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

Elde edilen bu başarı, yalnızca akademik bir kazanım olmanın ötesinde; BEUN'un kalite güvencesi sistemine verdiği önemin ve eğitimde mükemmeliyet hedefinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Rektör Özölçer: "Öğretmen Yetiştirmede Kaliteyi Esas Alan Eğitim Anlayışımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin akademik başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi kalite odaklı, sürdürülebilir ve sürekli gelişimi esas alan bir anlayışla yürütüyoruz. Ereğli Eğitim Fakültemiz bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarımızın EPDAD tarafından akredite edilmesi, üniversitemizin öğretmen yetiştirme alanındaki akademik yetkinliğinin ve eğitim kalitesinin güçlü bir göstergesidir. Elde edilen bu akreditasyonlar yalnızca birer belge değil; aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun, şeffaflığının ve sürekli iyileştirme anlayışına dayandığının açık bir ifadesidir. Mezunlarımızın sahip olduğu diplomaların saygınlığını artıran bu süreçler, onların mesleki yaşamlarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Öğretmen yetiştirmek, yalnızca bilgi aktarmak değil; aynı zamanda geleceğin nesillerine değer katacak ve topluma yön verecek bireyler yetiştirmek demektir. Bu bilinçle hareket eden üniversitemiz, eğitim programlarını sürekli gözden geçiren, geliştiren ve çağın ihtiyaçlarına göre yenileyen dinamik bir yapıya sahiptir. Nitekim akreditasyon süreçleri, bizlere güçlü yönlerimizi pekiştirme ve gelişime açık alanlarımızı daha ileriye taşıma fırsatı sunmaktadır. Bu yönüyle elde ettiğimiz bu başarı, hem akademik kadromuzun özverili çalışmalarının hem de kurumsal kalite anlayışımızın bir sonucudur. Bu duygu ve düşüncelerle Yükseköğretim sistemimizin gelişimine yön veren Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve değerli YÖK ailesine; kalite güvencesi çalışmalarına sundukları katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve YÖKAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu anlamlı başarıda emeği geçen başta Ereğli Eğitim Fakültemizin değerli akademik ve idari kadrosu olmak üzere, sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve değerlendirme süreçlerini titizlikle yürüten EPDAD yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Üniversite olarak kalite odaklı çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye ve eğitimde mükemmeliyet hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK