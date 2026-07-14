BEUN'da 15 Temmuz'un 10. yılı konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği "10. Yılında 15 Temmuz: Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi" başlıklı konferansla Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi destanı bir kez daha hafızalara taşıdı.

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda BEUN ev sahipliğinde Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Demir, il protokolü, akademik ve idari personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Can tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, şu ifadeleri dile getirdi:

"15 Temmuz yalnızca demokrasimize ve vatanımıza yapılan bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz; milletimizin iradesine, devletimizin bekasına, bayrağımıza, ezanımıza ve bağımsızlığımıza yöneltilmiş alçak bir ihanet teşebbüsüdür. Ancak o gece Türk milleti; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, yediden yetmişe tek yürek olmuş; meydanları doldurarak vatanına ve devletine sahip çıkmıştır.'

Açılış konuşmasının ardından BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin tarafından "10. Yılında 15 Temmuz: Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konuşmasında Türkiye'nin demokrasi tarihindeki askeri müdahaleleri tarihi perspektifle ele alan Dr. Öğr. Üyesi Toparlak Şahin, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin gelişim sürecini, milletin ortaya koyduğu destansı direnişi ve bu kalkışmanın Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki etkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Konferansın ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ZONGULDAK