BEUN'da II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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BEUN'da II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni gerçekleştirildi

BEUN\'da II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni gerçekleştirildi

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

17.04.2025 18:19  Güncelleme: 18:21
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Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Zonguldak Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kongre açılış törenine; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Barış Cücen, Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Senatörler, il protokolü, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, BEUN Yüzüncü Yıl Tanıtım Videosu'nun izlenmesiyle devam etti. Video gösteriminin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Filyos Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen kongrenin, Filyos ve Zonguldak'ın kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek kongreye olan katkıları ve göreve geldikten sonra kongrenin devamlılık kazanması yolunda gösterdiği teşviklerinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Filyos'un stratejik önemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen doğalgaz arama çalışmalarının başarılı sonuçları vesilesiyle Zonguldak'ın bir asırdır Türkiye'nin kömür ve enerji merkezi olması rolünün pekişeceğini, bundan sonrasında ise dünyanın en önemli enerji başkentlerinden biri olarak yıldızının parlayacağını ifade etti. Göreve geldikten sonra kongrenin ikincisinin tertip edilmesi hususuna büyük önem verdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Filyos'ta gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bölge, Filyos ve Zonguldak, Türkiye'nin enerji ve sanayi alanındaki liderliğini pekiştireceği gibi bölgesel kalkınma, iktisadi ve teknolojik altyapısal gelişim ile Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde sürdürülebilir gelişimin zemini hazırlanmaktadır. Kongremiz vasıtasıyla bu projeleri ve stratejik gelişim yolunda beliren bilimsel tartışmaları ele almak, bundan sonra yapılabilecekleri akademik camiada öne çıkarmak istiyoruz. BEUN olarak Türkiye'nin kalkınması hususunda özellikle enerji ve maden alanlarında gerçekleştirdiğimiz kayda değer çalışmaları sürdürmemiz, geleceğin aranılan yetkinlikteki parlak bireylerini yetiştirebilmemiz için bu tür kongre ve etkinlikler bizler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsat ve imkanların mümkün olması için büyük çaba sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, kongremize destekte bulunan Sayın Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na, bugün bizlerle bir arada olarak katkılarını gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Sayın Dr. Yalçın Eyigün'e, il protokolümüze ve Kongre Düzenleme Kurulu ile akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in konuşmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Filyos'un Zonguldak ve Türkiye'nin kalkınması yolunda son derece stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, kongre kapsamında gerçekleştirilecek sunum ve tartışmalar yoluyla bu kilit rolün daha da pekişeceğini ifade edip kongrenin düzenlenmesindeki teşvik ve desteklerinden dolayı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Kongre açılış töreninin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma ve enerjide dışa bağımlılığını azaltma çabaları içinde müstesna bir yeri olan Zonguldak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri doğrultusunda Filyos'ta gerçekleştirilen büyük ve stratejik kalkınma hamleleri doğrultusunda daha da öne çıkacağını belirtti. Filyos'ta gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bölgenin enerjide merkezi bir konuma yükseleceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, bu hususta gerçekleştirilen akademik ve bilimsel tartışma ortamına zemin hazırlayan II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi münasebetiyle BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere Kongre Düzenleme Ekibi ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

1.Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından günün anısına binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'da II. Uluslararası Filyos Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Kongresi Açılış Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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