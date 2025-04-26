BEUN'da Müzik ve Hayallerin Buluştuğu festivale yoğun ilgi - Son Dakika
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BEUN'da Müzik ve Hayallerin Buluştuğu festivale yoğun ilgi

BEUN\'da Müzik ve Hayallerin Buluştuğu festivale yoğun ilgi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen II. Ulusal Zonguldak Çocuk ve Genç Müzisyenler Festivali büyük ilgi gördü.

26.04.2025 18:40
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen II. Ulusal Zonguldak Çocuk ve Genç Müzisyenler Festivali büyük ilgi gördü.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen festivale; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, BEUN Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, akademisyenler, öğrenciler, çocuklar ve aileler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu festival; aziz şehitlerin anısına Saygı Duruşu ve Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kırcalı'nın şefliğinde ve çok sesli koro eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festivalin açılış konuşmasını yapmak üzere Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü kürsüye geldi. Doç. Dr. Kömürcü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen festivalde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Doç. Dr. Kömürcü, organizasyona katılarak performanslarını sergileyecek genç sanatçı adaylarına başarılar dileyerek başta festivalin düzenlenmesine destek veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Doç. Dr. Kömürcü'nün ardından festivalin açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuşmasının başında, Devlet Konservatuvarı tarafından tertip edilen 6 ile 30 yaş arasındaki genç müzisyenlerin sahne alma, kendilerini ifade etme ve sanatlarını paylaşma fırsatı sunduğu organizasyonda, geleceğin sanatçı adaylarına kulak vererek onların en mutlu anına tanıklık edeceklerinden dolayı büyük mutluluk ve gurur içinde olduklarının altını çizdi. Müziğin tıpkı umut gibi, sınırları aşan bir dil olduğunu ve duyguların en saf haliyle ifade edilerek kalpten kalbe, gönülden gönüle köprüler kurduğunu da ifade eden Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Bugün burada sadece notalar değil, hayaller de yükselecek. İki gün sürecek olan festivalde gençlerimizin sadece müziğine değil; onların azmi, disiplini, sanata duydukları tutkulara ve dayanışmalarına da şahitlik edeceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu etkinlik kapsamında, sahnede sadece müzik performanslarınızı sergilemeyecek; aynı zamanda cesaretini emeğini ve hayallerini de bizimle paylaşacaklar. Sevgili gençler! Unutmayın ki söylediğiniz şarkılar ve türküler hepimizin kalplerini ısıtacak, bu anlamlı etkinliğe değer katacaktır. Sözlerime son vermeden önce bu güzel festivalin hayata geçmesine emek veren Konservatuvarımızın değerli akademik ve idari personeline, destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, sevgili ailelere ve tabi ki bugünün asıl kahramanları olan genç müzisyenlere teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açılış konuşmalarının ardından Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından koro eşliğinde çeşitli müzikler icra edildi. Salondaki dinleyiciler tarafından büyük bir beğeni ve alkış toplayan festivalin açılış töreni, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in Müzik Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kırcalı'ya teşekkür belgesi takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'da Müzik ve Hayallerin Buluştuğu festivale yoğun ilgi - Son Dakika

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