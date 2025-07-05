BEUN\'dan Yeni Bilişim Programları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dijital çağın yükselen mesleklerine yönelik önemli bir eğitim hamlesine daha imza attı. BEUN, 2025-2026 akademik yılı itibarıyla Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Alaplı Meslek Yüksekokulunda açılan yeni programlarla bilişim ve yapay zeka alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Karadeniz Ereğli'de açılan yeni programlar kapsamında İstatistik Bölümü Büyük Veri Analistliği Programı'na 30 öğrenci, Yazılım Uygulama Geliştirme ve Çözümleme Bölümü bünyesindeki Oyun Geliştirme ve Programlama Programı ile Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Programı'na 30'ar olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Ayrıca Alaplı Meslek Yüksekokulunda açılan 21. yüzyılın en önemli programlarından biri olan Robotik ve Yapay Zeka Programı'na da 2025-2026 akademik yılı ile birlikte 30 öğrenci alınacak.

Her yıl binlerce öğrenciyi meslek hayatına donanımlı bir şekilde hazırlamayı ilke edinen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Alaplı Meslek Yüksekokulundaki yeni adımıyla dijital çağın gereksinimlerini karşılayacak bireyler yetiştirme misyonunu güçlendiriyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Çağın ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonumuz doğrultusunda Karadeniz Ereğli'de kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuz ile Alaplı Meslek Yüksekokulumuzun teknolojinin kalbinde bir eğitim odağı olması öngörülüyor. Büyük veri analistliği, oyun geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme, robotik ve yapay zeka gibi hızla büyüyen alanlarda öğrenci yetiştirecek bu programlarımız, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin bireyleri doğrudan iş gücüne kazandırma hedefiyle oluşturulmuştur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yalnızca sanayi ve ticaret alanında yetiştirdiği uzman ve teknik bireyleriyle önemli başarılara imza atmıyor. Aynı zamanda çağın önemli alanlarını oluşturan teknoloji ve bilişim eğitiminde de açılan yeni programlarımızla kaliteli ve nitelikli bireyleri yetiştirerek ülkemize ve geleceğe kazandırma yolundaki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

Prof. Dr. Özölçer, ayrıca öğrencilerin hem teorik bilgiye hem de uygulama becerisine sahip bireyler olarak mezun olacaklarını vurgulayarak, "Üniversitemizin kalite odaklı eğitim anlayışı ilkesiyle dijital çağın gerektirdiği altyapı ve müfredat ile donatılmış bu programlarımız sayesinde mezunlarımız sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası alanda da fark oluşturacak, alanında yetkin bireyler olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Meslek Yüksekokulun Üniversitemize kazandırılmasında ve programların Üniversitemizde açılma hususunda bizlere her daim destek olan başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte bu süreçte emeği geçen bütün akademik ve idari personelimize de teşekkür ediyor; açılan programların Üniversitemize, ilçelerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ZONGULDAK