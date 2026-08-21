Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu

Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kızı Fatma Özdemir'in üçüncü çocuğunu dünyaya getirmesiyle üçüncü kez dede oldu. Yeni torununun kız olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üçüncü kez dede olmanın sevincini yaşadı.

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün kızı Fatma Özdemir ve damadı Cihan Özdemir'in üçüncü çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Daha önce iki kız torun sahibi olan Başkan Pütün, dünyaya geçen yeni kız torunuyla üçüncü kez dede olmanın sevincinin yaşadı.

Eşi Gülseren Yanıkan Pütün ile birlikte Pamukkale ilçesindeki özel hastanede doğum yapan kızını ziyaret eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Bugün ailemizin en güzel mutluluklarından birini yaşadık. Üçüncü torunum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Evladımıza sağlıklı, huzurlu, bereketli ve güzel bir ömür nasip etsin. Ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Hoş geldin güzel yavrumuz. Allah analı babalı büyütsün" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Beyağaç, Denizli, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:45:39. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.