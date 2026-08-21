Başkan Pütün üçüncü kez dede oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üçüncü kez dede olmanın sevincini yaşadı.

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün kızı Fatma Özdemir ve damadı Cihan Özdemir'in üçüncü çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Daha önce iki kız torun sahibi olan Başkan Pütün, dünyaya geçen yeni kız torunuyla üçüncü kez dede olmanın sevincinin yaşadı.

Eşi Gülseren Yanıkan Pütün ile birlikte Pamukkale ilçesindeki özel hastanede doğum yapan kızını ziyaret eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Bugün ailemizin en güzel mutluluklarından birini yaşadık. Üçüncü torunum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Evladımıza sağlıklı, huzurlu, bereketli ve güzel bir ömür nasip etsin. Ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Hoş geldin güzel yavrumuz. Allah analı babalı büyütsün" dedi.